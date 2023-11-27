Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları: Penaltı var mı yok mu?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü Dusan Tadic'in golleri ile 2-1 yendi. beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi. İşte pozisyonlar ve yorumlar...
CRESPO'NUN MÜDAHALESİ
SORU: 10. dakikada Crespo'nun topa müdahalesindeki ihlalde sarı kart çıkar mı?
Bülent Yıldırım: Doğru zamanda taktiksel bir elle oynama. Karagümrük hücuma çıkacaktı. Net bir sarı kart.
Deniz Çoban: Rakibin atağını kesmek için yaptı, sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.
Fırat Aydınus: Her itme, her basma, her çekme, her elle oynama kart gerekmez ama bu pozisyonda sarı kartın tüm şartları var. Açık ve net bir sarı kart. Tüm kriterleri içerisinde barındıran bir sarı kart.
SARI KART ÇIKAR MI?
SORU: 13. dakikada avantajdan sonra Feghouli'ye kart gerekir miydi?
Bülent Yıldırım: Avantaj uygulaması doğru. Kontrolsüz bir faulse, sarı gerekir. Ama hakemin takdir hakkı. Genel bir uyarı yapmalıydı. Sarı karta daha yakınım.
Deniz Çoban: kart göstermemesini kabul ederim. İlk dakikalar, oyun sert başlamadı. Ama uyarı olabilirdi.
Bahattin Duran: Bence sarı kart. En azından Feghouli'ye sert bir uyarı yapmalıydı.
Fırat Aydınus: Avantaja bırakılan pozisyonlarda kart yok mu? Dikkatsiz bir faul, oyun icabı bir faulde gösterilmez mi? Bu ve buna benzer faullerde gösterilir sarı kart! Bu talimat değişti mi? Hangi pozisyon avantaja bırakılsa, kartlık pozisyonlar özellikle, kartsızmış gibi muamele ediliyor, kart gösterilmiyor.
FAUL DOĞRU MU?
SORU: 29. dakikada Karagümrük lehine verilen faul doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sahada tespiti zor bir an. Faul Fenerbahçe lehine olmalıydı.
Deniz Çoban: Bence kolay değerlendirilebilecek bir pozisyon. Ters çalmış.
Bahattin Duran: Yanlış bir faul.
SERBEST VURUŞ DOĞRU MU?
SORU: 33. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem biraz solda olsaydı, karar farklı olacaktı. İlk faul, VAR'ı da yanılttı. Sonra sol ayakla süpürdü. Son bir hamle ile de Szymanski'yi bozdu. İlk faul anı dışarıda olsa bile, aksiyon bitmedi. VAR sadece ilk temas anına baktı. Burada verilmesi gereken karar penaltı.
Deniz Çoban: Arda Kardeşler ilk pozisyona faul verdi. Kontrolsüz bir müdahale devam etti. Dışarıda başlayıp temas içeride devam ediyorsa, ceza sahası içerisinde kabul ediyoruz. İçeride başlayıp, dışarıda biterse, orada da penaltı kabul ederiz. Bence de burada penaltı olmalıydı.
Bahattin Duran: Arda Kardeşler'in tespiti doğru. Teması gördü ve faulü verdi. Bundan sonrasında Arda Kardeşler'i eleştirmem. Çünkü odada VAR, AVAR mevcut. VAR odasındaki arkadaşlar, pozisyonun devam ettiğine bakmalıydı. Penaltıyı verdirmeliydiler.
Fırat Aydınus: Arda Kardeşler, pozisyonu gördü ve faul, sarı kart dedi, güzel. Çeşitli açılardan bu pozisyon gösterildi. Herkes ilk temasa odaklanıyor, dışarıda deniyor ama hareketin devamında Ceccherini diziyle temasa devam ediyor. Dışarıda başlayıp içeride biten bir pozisyon bu. Sağ ayağının ilk teması dışarıda ama o hareketin bileşik hareketinin devamında dizi içeride mi, dışarıda mı? İçerideyse yoruma muhtaç bir pozisyon. Aynı pozisyon içerisinde iki farklı hareket yaptığında, aralarında zaman ve bileşik olarak en ağırı değerlendirilir. Diziyle müdahalesi Ceccherini'nin tartışmaya açık, içeride mi dışarıda mı? Diz ile temas çok net.
TAHRİK VAR MI?
SORU: Can Keleş'in gol sevincinde tahrik var mı?
Bülent Yıldırım: Zaman zaman sevinçlerde kontrolsüz davransız bile anlayış gösterilebilecek anlar var. Ancak oyuncu önce 'Sus' diyor, sonra da elini kulağına götürüyor. Bu sportmenliğe aykırı bir gol sevinci. Sarı kart çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Hakem burada ne ile ilgileniyordu merak ettim. Dördüncü hakem de buna bakabilir.
Bahattin Duran: Burada tahrik var, sarı kart çıkmalıydı.
FERDİ'YE MÜDAHALE
SORU: 45+8. saniyede Ferdi'ye yapılan müdahalede kart gerekli mi?
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Sarı kartlık müdahale.
Bahattin Duran: Kesinlikle kart çıkmalıydı.
İLK YARI BİTME ANI DOĞRU MU?
SORU: Arda Kardeşler'in ilk yarıyı bitirdiği an doğru mu?
Bülent Yıldırım: Öncesinde iki sarı karttan uzatmalarda oyun 100 saniye durdu. 1 dakikada 40 saniye cebinde süre var. Ferdi Kadıoğlu şut atacak. Ve Ferdi size bas bas bağırdı. Bunu yediniz. Olmadı, yanlış oldu.
Deniz Çoban: Bir sezonun 14. haftasında 5 kez maçı bitirmeyle ilgili hakemin sorun yaşamasına ne diyeceksiniz? Otelde Galatasaray-Alanyaspor maçını izlemiştir değil mi? Ali Şansalan'ın nasıl maçı bitirdiğini ve neler yaşadığını görmüştür. Arda, bence yanlışını anlıyor arkasını dönüyor. Dünya yansa, Arda'nın umurunda olmuyor.
Bahattin Duran: Burada oyun 100 saniye durmuş, acele etmenin anlamı yok. Arda Kardeşler düdüğü çalıyor ve arkasını dönüyor. Arda'ya Ferdi'nin topa vurduğu nasıl söylenmiyor? Sonrasında Ferdi, Arda Kardeşler'e bağırıyor. Böyle bir hakkı yok.
Fırat Aydınus: Futbolcuyu ikna edemezsin. Böyle olunca krize meyyal veren bir karar oluyor. Hararetli bir oyun bu. Ferdi oradan buradan giriyor, çıkıyor. Sürede sıkıntı yok, 12-13 saniye geçmiş. Hakemliğin kalifiyesi detaylarda saklıdır. 5-6 kişi üstüne geliyor. Talimatlara göre sarı kart. Ferdi'nin isyanı kartlık. Sen bunlara kart veremedin, vermedin. Neden? Çünkü bitirme şeklin, bitirme anınla olumsuzluk yaratıp krize sebebiyet verdin. Top oraya daha gelmeden veya oyundan çıktıktan sonra devreye git. Zeki olacaksın, buna mahal vermeyeceksin.
FAUL MU, ALDATMA MI?
SORU: Ferdi Kadıoğlu yerde kaldığı anda faul mü, aldatma mı?
Bülent Yıldırım: Ferdi ilk yarı biterken hakeme tep gösterdi, o yüzden burada aldatmadan sarı kart veremedi.
Deniz Çoban: Buna aldatmadan sarı çıkmayacaksa, hangi pozisyona çıkacak? Hugh Dallah kesinlikel Süper Lig'i izlemiyor. Bunların hakemlere anlatılması lazım.
Bahattin Duran: Ferdi aldatmadan sarı kart görmeliydi.
PENALTI MI, DEĞİL Mİ?
SORU: 52. dakikada Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı ve öne doğru genişletilmesi doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Burada karar penaltı olmalıydı. En fazla da sarı kart çıkmalıydı. Hakemi eleştirmem ama VAR odası sınıfta kaldı.
Deniz Çoban: Kol doğal konumda değil. Yüzü kapatma da yok. El topun önüne bariyer oluşturuyor. Net bir penaltı. VAR burada hakemi izlemeye davet etmeli ve penaltı kararı çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Bu pozisyon net bir penaltı. El doğal konumda değil. Yüzü koruma refleksi değil. Arda KArdeşler pozisyonundan dolayı görememiş olabilir. VAR'da neden bu kadar beklendi? Bunu anlayamadım. Ne oldu acaba odada?
PENALTI, SARI DOĞRU MU?
SORU: Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı ve sarı kart.
Deniz Çoban: Maçın en tartışmasız kararlarından.
Bahattin Duran: Penaltı doğru.
Fırat Aydınus: Pozisyon penaltı. Kontrolsüz hareket. Sarı kart doğru.
SAMET'İN SARI KARTI
SORU: Federico Ceccherini ile Samet Akaydın'ın arasındak gerginlik sonrası sadece Samet'e sarı çıkması doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sadece Samet'e kart yanlış.
Deniz Çoban: Samet'e kart çıktı, Federico Ceccherini'nin sarısı olduğu için bundan atmak istemetebilirsin. Ancak mutlaka başka bir Karagümrüklü oyuncuya da kart çıkmalıydı. Çünkü orası karıştı.
Bahattin Duran: Burada tek kart olmaz.