Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları: Penaltı var mı yok mu?

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SERBEST VURUŞ DOĞRU MU?

SORU: 33. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem biraz solda olsaydı, karar farklı olacaktı. İlk faul, VAR'ı da yanılttı. Sonra sol ayakla süpürdü. Son bir hamle ile de Szymanski'yi bozdu. İlk faul anı dışarıda olsa bile, aksiyon bitmedi. VAR sadece ilk temas anına baktı. Burada verilmesi gereken karar penaltı.

Deniz Çoban: Arda Kardeşler ilk pozisyona faul verdi. Kontrolsüz bir müdahale devam etti. Dışarıda başlayıp temas içeride devam ediyorsa, ceza sahası içerisinde kabul ediyoruz. İçeride başlayıp, dışarıda biterse, orada da penaltı kabul ederiz. Bence de burada penaltı olmalıydı.

Bahattin Duran: Arda Kardeşler'in tespiti doğru. Teması gördü ve faulü verdi. Bundan sonrasında Arda Kardeşler'i eleştirmem. Çünkü odada VAR, AVAR mevcut. VAR odasındaki arkadaşlar, pozisyonun devam ettiğine bakmalıydı. Penaltıyı verdirmeliydiler.

Fırat Aydınus: Arda Kardeşler, pozisyonu gördü ve faul, sarı kart dedi, güzel. Çeşitli açılardan bu pozisyon gösterildi. Herkes ilk temasa odaklanıyor, dışarıda deniyor ama hareketin devamında Ceccherini diziyle temasa devam ediyor. Dışarıda başlayıp içeride biten bir pozisyon bu. Sağ ayağının ilk teması dışarıda ama o hareketin bileşik hareketinin devamında dizi içeride mi, dışarıda mı? İçerideyse yoruma muhtaç bir pozisyon. Aynı pozisyon içerisinde iki farklı hareket yaptığında, aralarında zaman ve bileşik olarak en ağırı değerlendirilir. Diziyle müdahalesi Ceccherini'nin tartışmaya açık, içeride mi dışarıda mı? Diz ile temas çok net.