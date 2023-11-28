Hindistan'da tünelde mahsur kalan 41 kişinin kurtarılması için dikey sondaj başladı
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu yaklaşık iki hafta önce mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu yaklaşık iki hafta önce mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının, yatay sondaj makinesinin bozulması nedeniyle dikey sondaj yöntemiyle sürdürüleceği açıklanmıştı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Ulusal Afet Yönetim Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, arama kurtarma ekibinin dikey sondaja hazırlandığını bildirmiş, işçilerin mahsur kaldığı tünelin üstüne bir platforma makinenin yerleştirildiğini kaydetmişti.
Yaklaşık 86 metre kazması beklenen çalışmanın bugün başladığı bildirildi.
UZMANLAR DİKEY SONDAJ "ÇOK RİSKLİ" DEDİ
Ancak jeologlar dikey sondajın risklerle dolu olduğu konusunda yetkilileri uyardı ve bunun kırılgan dağı zayıflatabileceği ve zaten kısmen çökmüş olan tünele daha fazla molozun düşmesine neden olabileceğini ifade etti.
Uttarkand'daki HB Garhwal Üniversitesi'nden jeoloji profesörü Yaspal Sundriyal, CNN'e "Himalayalar'daki kaya türleri çok zayıf. Dikey sondaj kaya oluşumunu bozacak ve dağda titreşimlere neden olacak. Himalayalar'daki kayalara çok dikkatli ve çok güçlü bir destekle yaklaşılmalı. Sondajın tünelin üstündeki kayanın toprağını bozacağından korkuyorum" dedi.
YATAY SONDAJ SIRASINDA MAKİNA BOZULMUŞTU
Arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu, onarılamaz durumda olduğunu ve işçilerin kurtarılması için yatay sondajdan farklı yöntemlerin kullanılacağını açıklamıştı.
Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yatay sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirmişti.
Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin yüksek ve durumlarının iyi olduğunu söylediklerini aktarmıştı.
TÜNELİN ÇÖKMESİ SONUCU MAHSUR KALMIŞLARDI
Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.
Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.