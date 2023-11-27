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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret zammıyla ilgili olarak "Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim" dedi. Yılmaz 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayarak ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı

        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 27.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:00
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevzuat gereği Aralık'ın ilk iş gününde toplanacağına atıfta bulunan Yılmaz "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu" dedi.

        Asgari ücret belirlenirken müzakerelerin üçlü mekanizmayla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz şöyle devam etti:

        "Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Yılmaz "Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil" dedi.

        Yılmaz EYT'nin, henüz bitmiş bir süreç olmadığını belirtti. 2 milyon insan emekli olduğunu ama daha EYT ile emekli olacak 3 milyon kişi olduğunu söyleyen Yılmaz "Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz. Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı" ifadelerini kullandı.

        Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

        Yılmaz enflasyonla mücadelede son aylarda, aylık bazda sonuç almaya başladıklarını belirtti. CDS'in, Mayıs seçimleri öncesinde 700 puan üstüyken, şu anda 339 olduğuna dikkat çekti.

        KUR KORUMALI MEVDUAT'TAN AŞAMALI ÇIKIŞ

        Kur korumalı mevduata ilişkin de açıklamada bulunan Yılmaz "Ağustos ayında 3 trilyon 408 milyar lira ile zirve noktası görüldü. 17 Kasım itibariyle ise 640 milyar Lira eksildi. Ve 2 trilyon 768 milyar lira oldu. Kur korumalı mevduattan aşamalı bir şekilde buradan çıkıyoruz. Ani bir şekilde kur korumalı mevduatı bitirme gibi bir perspektifimiz yok. Kur korumalı mevduat, uzun vadede, kamuya yük oluşturmayan bir şekilde finans sistemimiz içinde bir enstrüman olabilir" dedi.

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        TOPLUMSAL KREDİ NOTU

        Merkez Bankası'nın toplumsal kredi notu konusundaki çalışmalarının son aşamaya geldiği bilgisini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Belli alanlara kredi veren bankalar, düzenlemelerle teşvik edilecek. Örneğin teknoloji yatırımları veya sosyal alanlara kredi veren bankaların karşılık oranları veya başka göstergeleri farklı ayarlanacak. Bankacılık sistemi, finans sisteminin kaynaklarını daha verimli alanlara kanalize etmeye yardımcı olacak bu uygulama. Tasarrufları doğru alana kanalize etmemizi sağlayacak. Uygulama kapsamında belirlenen alanlar, sabit olmayabilir. Yıllara göre alanlarda değişiklik olabilir" diye konuştu.

        GENEL ÜCRET ZAMMI YAKLAŞIMI MESAJLARI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız."

        SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI OPERASYONLAR

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar hakkında da açıklamalar yaparak, "Biz 20 yıllık süreçte her dönemde çetelerle, mafyayla, bir takım kara parayla mücadele ettik. Ve hiçbir dönemde bu önceliğimiz değişmedi. Burada her dönem aynı mücadeleyi yapıyoruz. Bizi finansal olarak baktığınızda bir gri liste meselesi var tabii. Maalesef Türkiye hak etmediği bir takım hadiselerle de karşılaşıyor. Bunları sadece teknik, ekonomik olarak izah etmek mümkün değil bence. Uluslararası siyasette, Gazze'de de yaşananlardan çok daha net bir şekilde görüyoruz diyelim toplum olarak. Belli ülkeler kendi çıkarları söz konusu olduğunda her türlü enstrümanı kullanabiliyorlar. Ve ne bir hukuk, ne ahlak, ne başka bir ölçü dinlemeden bir takım işler yapabiliyorlar. Türkiye bu anlamda ekonomik olarak da finansal olarak da haksızlıklara uğramış bir ülke. Türkiye ile hiçbir şekilde mukayese edilemeyecek bir takım ülkeleri Türkiye'nin önüne çıkarma gayretleri olduğunu da görüyoruz, biliyoruz. Bunu yapıyorlar maalesef. Ama biz bunlara bakmadan yolumuza devam ediyoruz. Sonuçta bu kendi yapmamız gerekenleri yapıyoruz ve şuna inanıyoruz. Eninde sonunda dünyadaki yatırımcı gerçeklere bakacaktır, algılarla değil, rakamlarla, gerçeklerle hareket edecektir. Ve Türkiye'de bir karlı ortam gören herkes Türkiye'yi tercih edecektir. Bu anlamda gri listeden çıkma konusunda bir tek düzenleme eksiğimiz var, o da kripto paralar konusunda. Onunla ilgili de zaten belli çalışmalar yapılıyor, o konularda da belli adımlar atılacak. Türkiye haksız bir şekilde bu listelerde ve en kısa sürede buralardan çıkmasını bekliyoruz. Ama burada da siyasi etkilerin de olduğunu ben ifade etmek isterim. Ne kadar siyasi etki olursa olsun ama biz doğru politikalar izlediğimiz sürece, gecikmeli de olsa biraz zorlayarak da olsa eninde sonunda gerçekler hakim olacaktır diye de inanıyorum. Yatırımcı, dünyadaki makul analiz yapan insanlar, bu algılara değil, gerçeklere, rakamlara bakarak hareket edeceklerdir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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