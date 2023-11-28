Hollanda'da seçimin galibi Geert Wilders: Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım Hollanda seçimlerinde sandıktan birinci isim olarak çıkan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ın hükümet kurma çalışmaları sürerken, koalisyon seçenekleri değerlendirmesi için atadığı kişi istifasını sundu. Wilders ise bunun "hayal ettiği bir başlangıç olmadığını ancak bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlı" olduğunu söyledi

Hollanda'da geçen hafta gerçekleşen genel seçimde kazanan aşırı sağcı, İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders oldu. Wilders'ın, hükümet kurmak için koalisyon seçeneklerini değerlendirmesi için atadığı Gom van Strien, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifasını sundu.

Hollanda basınına göre, van Strien, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili hafta sonu çıkan haberlerin, üstlendiği göreve gölge düşürmesi nedeniyle istifa kararı aldı. Van Strien'in daha önce çalıştığı Utrecht Üniversitesi ve UMC Utrecht Hastanesi, 2009'a kadar şirketin yöneticisi olan politikacıya karşı dolandırıcılık ve rüşvet suçlamasında bulunmuştu. REKLAM

WILDERS: BU GÜZEL ÜLKENİN BAŞBAKANI OLMAYA KARARLIYIM Van Strien'in istifasının ardından konuşan Wilders, "rüya gibi bir başlangıç yapmadığını" itiraf etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Wilders, "bu güzel ülkenin başbakanı" olmaya kararlı olduğunu söyledi ve "Bu süreçte hayalimdeki başlangıç elbette böyle değildi, kendisi hukuki durumu hakkında bana bilgi vermemişti" dedi. Wilders ve Özgürlük Partisi (PVV), geçen Çarşamba günkü seçimlerde Hollanda Parlamentosu'ndaki 150 sandalyenin neredeyse dörtte birini kazandı, bu sonuç tahmin edilenden yaklaşık 10 sandalye daha fazla.

KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KURULMASI AYLAR SÜREBİLİR Hollanda'da en çok oyu alan partinin lideri, muhtemel koalisyon senaryoları hakkında incelemeler yapmak için deneyimli bir siyasetçiyi görevlendiriyor, ve koalisyon süreçleri genelde aylar sonra sonuca varıyor. REKLAM Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders da 22 Kasım'daki seçimde kazandığı zaferin ardından 24 Kasım'da yine kendi partisinden van Stiren'i görevlendirmişti. Van Strien bugün, seçimden üçüncü çıkan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile görüşecekti. Son duruma göre, Wilders'ın yeni birini ataması gerekiyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.