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        Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, minare yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:14
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        Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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        Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, minare yıkıldı.

        Kent merkezi ve çevre beldelerde de etkili olan sağanak ile zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, çatılar ve bir caminin minaresi zarar gördü.

        Sağanağa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar, caddelerde biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Merkeze bağlı Babakonağı köyünde ise bir caminin minaresi devrildi.

        Diğer yandan, mezarlık ve refüjlerde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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