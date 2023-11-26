Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, minare yıkıldı.

Kent merkezi ve çevre beldelerde de etkili olan sağanak ile zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, çatılar ve bir caminin minaresi zarar gördü.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar, caddelerde biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Merkeze bağlı Babakonağı köyünde ise bir caminin minaresi devrildi.

Diğer yandan, mezarlık ve refüjlerde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı.