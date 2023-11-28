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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı

        Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı

        Ankara Mamak'ta bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri zanlıyı, olay yerinde cinayet silahıyla birlikte gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 01:51 Güncelleme: 28.11.2023 - 01:51
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        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
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        Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren kadın, olay yerinde polis ekiplerince cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

        Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        CİNAYET MAHALİNDE SİLAHLIYLA YAKALANDI

        Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Hasan D'nin gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen N.Ş'yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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