Siber güvenlik seferberliği çağrısı

Bir programlama dili olan PHP'de ortaya çıkan "kritik güvenlik açıkları" nedeniyle bazı ülkelerde kamuya ait internet siteleri ve çevrim içi hizmetler tedbir amacıyla geçici erişime kapatıldı.

Bu kapsamda Japonya, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler söz konusu güvenlik açıklarına ilişkin uyarılar yayımladı.

Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca da kamu kurumları başta olmak üzere ülke genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbir alınması yönünde bildirimler iletildi.

Gelişmeler, PHP altyapısını kullanan kurum ve işletmelerin sistemlerini nasıl koruyabileceği ve olası bir ihlalin nasıl tespit edilebileceği sorularını gündeme getirdi.

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"10 YILIN EN BÜYÜK SİBER GÜVENLİK KRİZLERİNDEN BİRİSİ"

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, bu gelişmenin, son 10 yılın en büyük siber güvenlik krizlerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Çalış, küresel düzeyde yaşanan "PHP2Shell" krizine karşı Türkiye'deki kamu kurumlarına ve özel sektör firmalarına önlem almaları çağrısında bulunarak, dijital güvenliğin milli güvenlik meselesi olduğuna işaret etti.

Bazı ülkelerde kamu hizmetlerinin önlem amaçlı durdurulduğunu anımsatan Çalış, "Bu kriz, dijital altyapımızın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak kamu kurumlarımızda ve kritik altyapı yöneten şirketlerimizde hızlıca bir siber güvenlik seferberliği başlatmak zorundayız. Dijital vatanı korumak, fiziksel sınırlarımızı korumak kadar hayati ve milli bir görevdir." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde PHP alarmı Haberi Görüntüle

Çalış, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının ulusal düzeydeki uyarı ve tarama faaliyetlerini desteklediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tüm yazılımcı ve sistem yöneticilerinin şu adımları atması gerekiyor. Birincisi, versiyon kontrolü ve güncelleme. PHP kullanan tüm sistemlerin, PHP Foundation tarafından yayımlanan en güncel ve güvenli sürümlere yükseltilmesi gerekmektedir. İkincisi, geçici çevrim dışı protokolü. Güncelleme imkanı anlık olarak bulunmayan veya kritik veri barındıran sistemlerin, güvenlik yamaları uygulanana kadar geçici olarak dış dünyaya kapatılması değerlendirilmelidir. Üçüncüsü, sızma ve tarama testleri. Kurumların bilgi işlem daireleri, sistemlerinde açığa yönelik herhangi bir yetkisiz erişim izi olup olmadığını geriye dönük derhal incelemeli."

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"TÜRK YAZILIMCILARI GÖREVE HAZIR"

Türk yazılımcıların göreve hazır olduğuna dikkati çeken Çalış, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak bünyemizdeki uzman kadrolarla kamu kurumlarımıza ve yerli şirketlerimize kriz sürecinde her türlü teknik desteği vermeye hazırız. Siber tehditlerin küreselleştiği bu dönemde, yerli yazılım ekosistemimizin gücüyle bu tehdidi de en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Tüm meslektaşlarımızı ve sistem yöneticilerini bu gece uyumadan sistemlerini güvence altına almaya davet ediyorum."

SUNUCU KAYITLARI VE OLAĞAN DIŞI ERİŞİMLER İNCELENMELİ

Kamusal Siber Savunma Derneği Başkanı Yakup Özdemir de PHP'nin, dünyada çok sayıda internet sitesi ve kurumsal uygulamanın temelinde kullanılan bir yazılım altyapısı olduğuna işaret etti.

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Kritik güvenlik açıklarının, yazılımın kod yapısındaki hatalardan, bellek yönetimi sorunlarından, güvenlik kontrollerindeki eksikliklerden ve güncellemelerin zamanında uygulanmamasından kaynaklanabileceğini belirten Özdemir, gelecek dönem için siber güvenlik alanında yapay zeka destekli testlerin önemine dikkati çekti.

Özdemir, kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin, teknoloji şirketlerinin ve diğer kuruluşların kendi sistemlerini gecikmeden değerlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye açısından riskin boyutunun, yalnızca PHP kullanımının yaygınlığıyla değil, kurumların yazılım envanterlerinin güncelliği, güvenlik açıklarına müdahale süreleri ve teknik denetim kapasiteleriyle doğrudan ilişkili olduğunu anlattı.

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PHP altyapısındaki güvenlik açıklarının vatandaşların kişisel verilerinin bulunduğu internet siteleri ve çevrim içi hizmetler açısından risk oluşturabileceğini bildiren Özdemir, "Bir güvenlik açığının varlığı, kişisel verilerin ele geçirildiği anlamına gelmez. Vatandaşların bu süreçte paniğe kapılmak yerine temel dijital güvenlik önlemlerini uygulaması gerekmektedir, önemli hesaplarda güçlü parolalar kullanılmalı, çok faktörlü kimlik doğrulama etkinleştirilmeli, cihazlar ve uygulamalar güncel tutulmalıdır. Şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve banka hareketleri düzenli kontrol edilmelidir." dedi.

Özdemir, işletmelerin de kendi sistemlerinde PHP kullanılıp kullanılmadığını ve hangi sürümün aktif olduğunu belirlemesinin önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkilenen sürümler tespit edildiğinde üreticinin yayımladığı güvenlik güncellemeleri gecikmeden uygulanmalıdır. Yalnızca güncelleme yapmak yeterli değildir. Sunucu kayıtları, olağan dışı erişimler ve oluşturulan dosyalar incelenmelidir. Teknik uzmanlığı bulunmayan KOBİ'ler, 'hosting sağlayıcılarından' veya yetkin siber güvenlik kuruluşlarından destek almalı, düzenli yedekleme ve erişim sınırlandırması gibi temel tedbirleri hayata geçirmelidir."