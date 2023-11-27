Engin Altan Düzyatan, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile bir araya geldi
Engin Altan Düzyatan, 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi tribünden takip etti. Düzyatan, o sırada ünlü Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth ile ayaküstü sohbet etti. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ise yarışı, Jason Statham ile birlikte seyretti
2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yapıldı. Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan da yarışı tribünden seyreden ünlü isimler arasında yer aldı.
YARIŞI ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ
Engin Altan Düzyatan, yarışta dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yarış sırasında Rus model Irina Shayk ile ayaküstü sohbet etti.
Ayrıca Avustalyalı oyuncu Chris Hemsworth ile bir araya gelen Engin Altan Düzyatan, ünlü isimlerle objektif karşısında poz verdi.
"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"
Ünlü oyuncu, o esnada çekilen fotoğraflarını "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ
Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ, Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham