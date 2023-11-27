Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza, kamerada

AKSARAY'da,Ahmet Kınık (75) yönetimindeki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman Yöney (65) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Gülağaç ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kınık yönetimindeki 68 AAR 382 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Süleyman Yöney'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yöney, yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve ameliyata alınan Yöney´in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.