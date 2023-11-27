Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza, kamerada

        AKSARAY'da,Ahmet Kınık (75) yönetimindeki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman Yöney (65) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza, kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da,Ahmet Kınık (75) yönetimindeki otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman Yöney (65) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 24 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Gülağaç ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kınık yönetimindeki 68 AAR 382 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Süleyman Yöney'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yöney, yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve ameliyata alınan Yöney´in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Asgari ücrette 14 bin TL sınırı…
        Asgari ücrette 14 bin TL sınırı…
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Kasiyer, yolda bulunan cumhuriyet altınlarını polise teslim etti
        Kasiyer, yolda bulunan cumhuriyet altınlarını polise teslim etti
        Aksaray'da anaokulu öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu
        Aksaray'da anaokulu öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu
        Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi
        Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi
        Aksaray´da fırtına; seyir halindeki otomobilin üzerine çatı düştü
        Aksaray´da fırtına; seyir halindeki otomobilin üzerine çatı düştü
        Aksaray'da tekstil malzemesi yüklü kamyonda 9 kilo 400 gram skunk ele geçir...
        Aksaray'da tekstil malzemesi yüklü kamyonda 9 kilo 400 gram skunk ele geçir...