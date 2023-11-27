Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Karagümrük maçı için TFF'ye çağrı: VAR kayıtları açıklansın! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Karagümrük maçı için TFF'ye çağrı: VAR kayıtları açıklansın!

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan hakem tartışmaları hakkında açıklama yayımladı. Kızılhan, ilk yarıda Szymanski'nin yerde kaldığı ve serbest vuruş kararı çıkan pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde gerçekleştiğini belirtip penaltı verilmesi gerektiğini ifade etti. Sarı-lacivertli yönetici ayrıca, Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon da dahil tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan hakem tartışmaları hakkında açıklama yayımladı. Kızılhan, mücadelenin VAR kayıtlarının açıklanmasını TFF'den talep etti.

        Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Futbol Takımımızın Süper Ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona dair oluşan gündemi yakınen takip ediyoruz.

        Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü’nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu ‘gülümseyerek’ izledik.

        Sezonun ilk haftasından itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonların neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur.

        Bu durum dün akşam oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçımızın 33. dakikasında da değişmemiş, penaltı verilmesi gereken pozisyonumuz serbest vuruş şeklinde değerlendirilmiştir.

        Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir.

        Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir.

        Galatasaray Spor Kulübü’nün DNA’sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine, haftalardır Fenerbahçe aleyhine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığı ile algı yaratmasına izin vermeyeceğiz.

        Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan “Ofsaytımsı”nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu “kullanışlı hale” getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır.

        Tüm bu gerçeklerden hareketle;

        Dokuz ‘9’ sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda ‘şampiyon yapılacak’ diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz.

        Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52.dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz.

        Sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak, rakiplerimiz de dâhil olmak üzere, tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

        Bununla birlikte bazı verileri de kamuoyunun takdirine sunarız.

        • Süper Lig yayıncı kuruluş beIN SPORTs'ta yer alan TRIO programının verilerine göre 13 hafta itibariyle Fenerbahçe’nin 5 (beş) aleyhine, Galatasaray’ın 1 (bir) lehine hakem kararı verilmiştir.

        (Penaltı, kırmızı kart ve gol kararları üzerinden hazırlanan verilerdir.)

        • Ayrıca ilk 13 haftalık lig yarışına ilişkin sarı kart kırmızı kart verileri de aşağıdaki şekildedir."

        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı