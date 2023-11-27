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"SESLERE TAHAMMÜL EDEMEZ OLDUM" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tahsin Ünsür, taşındıkları günden beri üst komşuları Turgut ailesinin gürültüsünün hiç bitmediğini söyledi. Aile ile defalarca konuştuğunu iddia eden Turgut, "Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

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Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını belirten Ünsür, dedesinden kalma av tüfeğini yanına aldığını söyleyerek, şunları anlattı: "Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim. Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve bir şey sormadan beni içeri davet etti. Kendisi evin salon kısmına doğru girdi. Ben de salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim. Çocuklar salonda top oynuyorlardı."