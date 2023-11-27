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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki komşu katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!

        Gürültü tartışmasında aynı aileden 5 kişiyi öldüren komşu: Seslere tahammül edemedim

        Başkentteki gürültü kavgasında aynı aileden 5 kişiyi katleden 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün ifadesi ortaya çıktı. Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetleri işleyen cani ifadesinde, "Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Eşimin ölümünden seslere tahammül edemez hale geldim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:00
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        Ankara'da çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 5 üyesini av tüfeği ile vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), olay sırasında çocukların balkona kaçtığını söyleyerek, "Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Eşimin ölümünden seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

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        DHA'nın haberine göre Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi´ndeki Kader Apartmanı'nda 22 Kasım'da meydana gelen olayda, Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı.

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        Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

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        "SESLERE TAHAMMÜL EDEMEZ OLDUM"

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tahsin Ünsür, taşındıkları günden beri üst komşuları Turgut ailesinin gürültüsünün hiç bitmediğini söyledi. Aile ile defalarca konuştuğunu iddia eden Turgut, "Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

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        Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını belirten Ünsür, dedesinden kalma av tüfeğini yanına aldığını söyleyerek, şunları anlattı:

        "Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim. Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve bir şey sormadan beni içeri davet etti. Kendisi evin salon kısmına doğru girdi. Ben de salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim. Çocuklar salonda top oynuyorlardı."

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        "Behiye Turgut salonda oturuyordu. Sunay Turgut da balkona giden odanın kapısının ağzında oturuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını söyledim. Çocuklar halen top oynadıkları için Hamdi ses yapıldığını inkar etmeyerek 'Benim çocuklarım top oynamasın mı' diye cevap vererek, üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de benim üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkartarak Hamdi'nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında av tüfeğine bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim."

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        "FİŞEK YERE DÜŞTÜ"

        Üçüncü fişeğin, tüfeğe yerleştirmek isterken yere düştüğünü belirten Ünsür, ifadesine şöyle devam etti: "Bu sırada Sunay oturduğu yerden kalktı, iki eliyle kapıya dayandı. Kollarının arasından çocukları balkona kaçtı. Ben 4'üncü fişeği yerleştirdim. Sunay'a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum. "

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        "Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Fakat çocukların ölümü hususunu gerçekten hatırlamıyorum. Yaşanan bu hadise nedeniyle çok pişmanım."

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        Cinayete kurban giden Hamdi Turgut (41)

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        Cinayete kurban giden Mustafa Turgut (13)

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        Cinayete kurban giden Ceyda Turgut (11)

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