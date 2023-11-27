TikTok’ta para kazanmak için göğüs dekoltesi veren G.D. (35) isimli kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde TikTok’ta canlı yayın açan kullanıcı kadın, kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme kopmuştu. O anlar sonrası gündem olan G.D. paylaşımlarla dikkat çekti.

EŞİNİN YANINDA DEKOLTE İDDİASI

Bu paylaşımlarla canlı yayınlarla dikkat çeken ve son olarak göğüs dekoltesini paylaşarak para toplayan kadın bir yayınına eşinin de dahil olduğu anlarda göğüs dekoltesi görüntüsünü verdi. Bu görüntü sosyal medyada tartışmaya ve tepkiye neden olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Bu görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda G.D. adlı kadın olduğu belirlenen kişinin Kartal’da oturduğu belirlendi. G.D., ‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

❗ Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/xr9ClroPc8 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 27, 2023

Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."