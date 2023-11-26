Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi

Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde sebze yüklü bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, narkotik köpeği "Bixi"nin tepki vermesi üzerine sebze kasalarının içine gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.G. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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