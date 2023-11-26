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        Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi

        Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:00
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        Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi
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        Aksaray'da sebze kasalarına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde sebze yüklü bir kamyonu durdurdu.

        Kamyonda yapılan aramada, narkotik köpeği "Bixi"nin tepki vermesi üzerine sebze kasalarının içine gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.G. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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