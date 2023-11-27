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Geminin zaman zaman 8-9 metre ileri geri hareket ettiğine dikkati çeken Uzunalioğlu, "Bu da çalışmamızı oldukça zorlaştırdı ama Sahil Güvenlik, AFAD ve diğer destek veren personelle hava hattı kurup çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan bütün personeli kurtardık. Herhangi bir kaza olmadığı için çok mutluyuz." diye konuştu.