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        Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebek, devlet korumasında

        AKSARAY'datartıştığıeşi Fatma Gök'ü (30) darbedip, bıçakla yaralayan Mustafa Gök (31), tutuklandı. Gözaltı sırasında şüpheli Gök ile polis merkezine götürülen 7 aylık bebek ve ağabeyi 4 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:30
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        Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebek, devlet korumasında
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        AKSARAY'datartıştığıeşi Fatma Gök'ü (30) darbedip, bıçakla yaralayan Mustafa Gök (31), tutuklandı. Gözaltı sırasında şüpheli Gök ile polis merkezine götürülen 7 aylık bebek ve ağabeyi 4 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı.

        Olay, 23 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Mustafa Gök, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Fatma Gök'ü çocuklarının gözü önünde darbetti. Fatma Gök, evden gitmek istedi. Mustafa Gök, bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Fatma Gök ile 4 yaşındaki oğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Fatma Gök, ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga ettiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi.

        ÇOCUKLAR DAHA ÖNCE DE KORUMA ALTINDAYMIŞ

        Mustafa Gök ise bırakacağı kimse olmadığı için 7 aylık bebeği ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gök, tutuklandı. Öte yandan 7 aylık bebek ile 4 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri´ne yerleştirildi. Fatma Gök ile Mustafa Gök'ün 2 ay önce yine kavga ettiği, 2 çocuğun devlet korumasına alındığı, ailenin talebi üzerine geri verildiği belirtildi. Fatma Gök'ün daha önce de evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Fatma Gök ise taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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