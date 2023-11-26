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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var

        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var

        Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, önce refüje sonra ağaçlara çarparak durabildi. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada Muharrem Aknur, (16) Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 01:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:02
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        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
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        Konya'da minibüs sürücüsü kontrolünü yitirdi, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi´nde meydana geldi.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çarptıktan sonra savrularak ağaçlara çarparak durabildi.

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        OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Muharrem Aknur, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45) oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72), ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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