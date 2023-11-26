Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! AFAD 81 ilde teyakkuza geçti Meteoroloji'den ve yetkililerden son dakika hava durumu uyarıları art arda geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde AFAD'ın teyakkuza geçtiğini bildirdi. 44 ilde turuncu, 20 ilde sarı uyarı verildi. Yurtta kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazar günü beklenen olumsuz hava koşullarına karşı, 81 ilde İl AFAD Merkezlerinin, ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) grupları ile teyakkuz haline geçirildiğini bildirdi.

44 İLDE TURUNCU, 20 İLDE SARI UYARI Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti: "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum." REKLAM

İSTANBUL VALİSİ GÜL UYARDI: TEDBİRLİ OLUN İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtınanın kara ve denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son değerlendirmelere göre İstanbul'da halen kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgarın, pazar sabahından itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğini kaydetti. SEFERLER İPTAL EDİLDİ Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle Beşiktaş sahiline vuran dalgalar 2 3 metre boyuna ulaştı. Şehir Hatları ve İDO seferleri iptal edildi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2 3 metreye ulaşırken deniz seferleri de olumsuz etkilendi.

Sahilde bulunan vatandaşlar ise kıyıya vuran dalgaların keyfini çıkardı. Dalgaların kıyıya vurduğu esnada bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerken bazı vatandaşlar ise sahil kenarında dalgaları seyretti. İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK Hava sıcaklıklarının pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, yağışların İstanbul genelinde pazar günü yer yer yağmur şeklinde olmasının beklendiğini belirtti. Vali Gül, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin tahmin edildiğini aktararak, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kara ile denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. REKLAM

BALIKÇILAR TEKNELERİNİ KARAYA ÇEKTİ Zonguldakta balıkçılar, kentte etkili olması beklenen fırtına öncesinde tedbir aldı. Meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine balıkçılar teknelerini karaya çekti. Bazı balıkçılar, teknelerini çekicilere yükleyerek otoparka götürürken bazıları ise barınaklarının önüne tahtalarla set oluşturdu. Denizden çıkarılan avlanma araçları da barınağa ve limanda güvenli yerlere alınarak sabitlendi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, beklenen fırtınaya karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Önceki fırtınada barakalar çok zarar gördüğü, camlarımız kırıldığı için büyük zararımız var. Belediyemiz sağ olsun zararlarımızı giderecek. Pazar günü de inşallah hafif atlatırız bu fırtınayı. Teknelerimizi garantiye aldık." diye konuştu. REKLAM DOĞU ANADOLU'NUN BATISI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Doğu Anadolu'nun batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de kuvvetli sağanak etkili olacak. Yağışın bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, yağış dolayısıyla ulaşımda aksama, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. KARADENİZ'DE TAM FIRTINA BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de ‘tam fırtına’ beklendiği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz'de rüzgarın, Pazar batı ve güneybatı, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/ saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 27 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir” denildi. REKLAM Açıklamada ayrıca, “Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren batısında batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/ saat) kuvvetli fırtına, yer yer kısa süreli 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar gece saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

YÜK GEMİLERİ SİNOP'UN DOĞAL LİMANINA DEMİRLEDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda yük gemisi Sinopun doğal limanına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda yük gemisi Sinopun doğal limanına sığındı. Bu arada kuvvetli rüzgar, Gerze ilçesi genelinde etkili oldu. Rüzgar sebebiyle iki ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları bulundukları yerden kaldırdı. *Haberin görseleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.