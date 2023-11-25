Mehmet Ayan yazdı: Her yaşın ayrı güzelliği var

Deplasman takımı adına ilk yarıdaki siliklik ikinci yarıda da sürdü. Sonlara doğru bir iki cılız atakçık dışında Muslera üşüdü! Fatih hocanın ve Hasan başkanın işi zor. 13 maç 10 puan.. Matematiksel gerçekliğin yanında oyunda gelişme potansiyeli gözlemlenmiyor. Kendini devre arasına önümüzdeki 6 maçta minimum 10 puanla atmazsa kabusu yaşarlar.

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Beni çok ciddiye almadıklarını biliyor ve sevmediklerini de hissediyorum ama GALATASARAY KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ’ne bir önerim olsun. Uygun bir zamanda Ajda Pekkan’ın o muhteşem şarkısını hissiyatını ve lafzını da anlatarak MERTENS’e dinletin. Doğru anlatabildiğiniz takdirde bir AŞKIN OLAYIM vak’asına daha tanıklık edebilirsiniz.