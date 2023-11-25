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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Her yaşın ayrı güzelliği var - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Her yaşın ayrı güzelliği var

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Habertürk Spor yazarı Mehmet Ayan, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 21:20 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:20
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        Almanya’da BAYERN, İtalya’da NAPOLİ, JUVE, MİLAN, INTER, İspanya’da BARCA VE REAL, Fransa’da PSG belki Monaco! İngiltere’de ise BİG SİX’İN muhtemelen 4 tanesi…

        Bu takımlar şu 6 oyuncuyla ilk 11 başlamayı tercih etmeyebilirler. BOEY-DAVINSON-TORERRIA-NDOMBELE-ZAHA-ICARDI… Dünyada bildiğiniz diğer bütün takımlara tüm hocalara 11’de 6 bu oyuncuları verin; havada kaparlar.

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        Demem o ki maç önü kadroları gördüğümde Okan hocanın tercihlerine ses edemezdim. Sonuçtan bağımsız söylüyorum. Galatasaray 50 bin kişinin önünde Alanya’yı yenerse şaşırmayız ki! Dolayısıyla zengin kadro bu maçta yerli yerinde kullanıldı.

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        Alanya türü takımların tek planı, yani G.Saray ve F.Bahçe’nin azametli kadrolarının mecbur bıraktığı kapanma zorunlulukları, maçın başlarında işe yaradı. 35 dakika G.Saray baskılı ama verimsiz oynadı. İcardi’nin açtığı gol perdesine ikinci çentiği atan MERTENS, sprintle kulübeyi buldu.

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        İnanın oradaki eforunu maçta bir sprintte sarf etmemiş olabilir. Çünkü ekonomik oynuyor. Çünkü 6 MAYIS 1987 doğumlu oyuncu 36 yaşını bitireli 6 ay olmasına karşın büyük bir profesyonellikle işini bihakkın yapıyor. Bu büyük kariyer ne zaman şans verilirse “buradayım” diyor.

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        İştahlı başlangıç, devre sonuna doğru gelen iki klas gol ile maç çözüldü. İkinci yarıya Zaha attığı klas golle damga vururken, Mertens yine boş geçmedi. Okan hoca 74’te yaptığı 4 değişiklikle milli takım arası sonrası yedekte bekleyenlere de oynama fırsatı verdi. Bu tip büyük kadrolarda bu dengeler illa ki gözetilmeli.

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        G.Saray için güçlü futboluyla zaman zaman seyirciyi hareketlendiren, yıldızların becerilerini sergileme imkanı bulduğu, Alanya kalecisinin istatistik yaptığı, skor olarak mutlu eden serince bir Seyantepe akşamı daha geride kaldı. Zannımca sezonun maçına sıra geldi. Çarşamba akşam eski manşetlerin diliyle HEPSİ YALAN BU SAHİ doksan dakikasına geldi dayandı hayat.

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        Deplasman takımı adına ilk yarıdaki siliklik ikinci yarıda da sürdü. Sonlara doğru bir iki cılız atakçık dışında Muslera üşüdü! Fatih hocanın ve Hasan başkanın işi zor. 13 maç 10 puan.. Matematiksel gerçekliğin yanında oyunda gelişme potansiyeli gözlemlenmiyor. Kendini devre arasına önümüzdeki 6 maçta minimum 10 puanla atmazsa kabusu yaşarlar.

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        Beni çok ciddiye almadıklarını biliyor ve sevmediklerini de hissediyorum ama GALATASARAY KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ’ne bir önerim olsun. Uygun bir zamanda Ajda Pekkan’ın o muhteşem şarkısını hissiyatını ve lafzını da anlatarak MERTENS’e dinletin. Doğru anlatabildiğiniz takdirde bir AŞKIN OLAYIM vak’asına daha tanıklık edebilirsiniz.

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