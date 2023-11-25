Okan Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!

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"DAVINSON'UN ARKA ADALESİNDE BİR AĞRISI OLDU" Karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in durumu hakkında sorulan soruya Buruk, "Davinson'ın MR’ı çekilecek. Arka adalesinde bir ağrısı oldu. İnşallah önemli şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir. Abdülkerim’in yetişeceğini düşünüyoruz. Bugün de zorlasak oynatabilirdik, oynatmak istemedik. Olmazsa Victor ve Kaan var. Orta daha da 4 önemli oyuncumuz var. Sergio, Ndombele, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira var. Bu 4 oyuncunun 2’si seçip, maça çıkacağız" dedi.

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"KEREM'İN İYİ BİTİRİCİLİĞİ VAR DEVAMLI ÇALIŞIYOR" Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun çok çalıştığını ve çok iyi vuruşları olan bir oyuncu olduğunu belirten Okan Buruk, "Bu net bir şekilde söyleyeyim. Geçen sene 25-30 metreden attığı golle var. Bazen her oyuncunun zor dönemi olabilir. Kerem’in iyi bitiriciliği var. Devamlı çalışıyor. Bu anlamda oyuncularımın gol atmayı istemeleri önemli bir şey. Öz güveni çok yüksek bir oyuncu. Bu da sevdiğim yönlerinden biri. Tete de aynı şeyi yaşadı. Bir yerde bu golleri atacaklar. Önemli olan bu çalışmayı sürdürmeleri. Kerem’in antrenman sonrası çalışmalarında da hocalarımızla destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.