Sinop'ta şiddetli rüzgarda çöken ambarın altında kalan kadın öldü Türkiye bir kez daha şiddetli hava olaylarının etkisi altına girdi. Sinop'ta da fırtına etkisini gösterdi. Kentte rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan bir kadın ise hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 26.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:13 facebook

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