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        Sinop'ta şiddetli rüzgarda çöken ambarın altında kalan kadın öldü

        Türkiye bir kez daha şiddetli hava olaylarının etkisi altına girdi. Sinop'ta da fırtına etkisini gösterdi. Kentte rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan bir kadın ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:13
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        Fırtına Sinop'ta can aldı!
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        Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara girdi.

        Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü.

        Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #haberler
        #Sinop
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