Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı: Benim adamım

Yaptığı paylaşımda Scout Willis'in babası Bruce Willis ile el ele tutuştuğu görüldü. Scout Willis, gönderisine "Benim adamım" notunu düştü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bruce Willis'in kızı Rummer Willis de usta oyuncu ile çekilen eski fotoğraflarını yayımlayıp "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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BEŞ ÇOCUK BABASI

1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.

Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Avalon