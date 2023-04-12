Türkiye’de 1980’li yıllarda yayınlanan, Cybill Shepherd ile başrolü paylaştığı ‘Mavi Ay’ adlı TV dizisinde ‘David Addison’ karakteriyle tanınan Bruce Willis, başta ‘Zor Ölüm’ serisi olmak üzere Hollywood’da kendisine ayrıcalıklı bir yer edindi.