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        Haberler Gündem 3. Sayfa baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! 28 kasım 2023 baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 18 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 28 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:19
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        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.44'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 25.47 OLDU

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        Son 18 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 28 Kasım Salı itibariyle doluluk oranı yüzde 25.47'ye yükseldi.

        18 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 9.29'A ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 9.29 artış sağladı.

        HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

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        #baraj İSKİ
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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