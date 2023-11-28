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MANU'DA 7 EKSİK "Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak. İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.

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ZORLU ATMOSTER BEKLİYOR Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak. İngilizler'in "İstabul Cehennemi" olarak tanımladığı RAMS Park'ta ManU'yu zorlu bir atmosferin beklediğinin altı çizildi.