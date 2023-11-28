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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Aksaray'da vatandaşlarla buluştu:

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Aksaraylılarla Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:05
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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Aksaray'da vatandaşlarla buluştu:
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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Aksaraylılarla Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarihiyle ilgili bilgi verdi.

        Türkiye'de de özellikle yargı dışı mahkemesiz çözüm yollarının çoğaldığına dikkati çeken Malkoç, şöyle konuştu:

        "KDK, halk ile devlet arasında yapılan çalışmalarda, verilen kamu hizmetlerinde ortaya bir sorun ve problem çıktığında bunu mahkemesiz çözmek için kuruldu. Adı kamu denetçiliği olduğu için biraz soğuk gibi algılanıyor ama kurum sıcak bir kurum. KDK, vatandaşlara destek olabilmek için kuruldu. Türkiye, özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde muazzam gelişmeleri yakaladı. Sağlık, eğitim, ulaşım ve akla gelebilecek her alanında bu gelişmeler yaşanırken hizmetler çeşitlendi ve kalitesi arttı."

        Malkoç, KDK'nin anayasal bir kurum olduğunu ve kendilerini TBMM'nin seçtiğini ifade etti.

        KDK'nin bağımsızlığının kuvvetlenmesi için bazı hükümleri olduğunu hatırlatan Malkoç, "Bizler denetim yapan bir kurumuz. Bağımsızlığımızın kuvvetli olması gerekiyor. Biz bir hak arama kurumuyuz. Türkiye'de insan haklarının değişmesi, yerleşmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için sadece idari işlemler değil tutum ve davranışlar da incelenir. Vatandaşlarımız, sadece yapılan işlemin hukuka uygun veya aykırı olmasını değil sert ve asık suratlı davranıldıysa onu bile bize şikayet edebilir. Biz böyle güzel bir kurumuz." dedi.

        Program Malkoç ile denetçilerin serbest kürsü programında vatandaşların sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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