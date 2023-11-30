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        Lisede `zorbalığa´ suç duyurusu

        AKSARAY´da fenlisesinde iki öğrenci, 10'uncu sınıf öğrencisi M.S. A.´yı (15) tuvalete kilitleyip, 'ateş dansı' ismini verdikleri müziği açarak dans etmesini istedi. M.S.A. dans etmeyi kabul etmeyince üst sınıf öğrencileri, onu darbetti. M.S.A. ile babası Mesut A., 2 öğrenci ile okul müdüründen şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise olayla ilgili idiari soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:10
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        Lisede `zorbalığa´ suç duyurusu
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        AKSARAY´da fenlisesinde iki öğrenci, 10'uncu sınıf öğrencisi M.S. A.´yı (15) tuvalete kilitleyip, 'ateş dansı' ismini verdikleri müziği açarak dans etmesini istedi. M.S.A. dans etmeyi kabul etmeyince üst sınıf öğrencileri, onu darbetti. M.S.A. ile babası Mesut A., 2 öğrenci ile okul müdüründen şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise olayla ilgili idiari soruşturma başlattı.

        Olay, 22 Kasım´da Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'ne meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi M.S.A., yüzünü yıkamak için tuvalete gitti. M.S.A.'nın arkasından gelen 12'nci sınıfta okuyan O.Y. (17) ve C.K .(17) tuvaletin kapısını kilitledi. İki öğrenci, 'ateş dansı' ismini verdikleri müziği açarak M.S.A.'nın dans etmesini istedi. M.S.A. ise rahatsız olduğunu belirterek, dans edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine O.Y., M.S.A.'yı arkasından hareket etmemesi için tuttu, C.K ise yüzüne ve karnına yumruk attı.

        Olayın ardından okulun müdür yardımcısının yanına giden M.S.A. durumu anlattı. Müdür yardımcısı ise öğrencisinin babası Mesut A.'yı arayarak bilgi verdi. Okula gelen baba kaşından ve gözünden yaralanan oğlunu alarak hastaneye götürdü. Baba ve oğlu darp raporu aldıktan sonra O.Y., C.K. ve okul müdüründen şikayetçi oldu. Olayın ardından okul yönetimi idari soruşturma başlattı.

        'YAŞANAN TRAVMATIK BİR OLAY'

        Yaşanan olayın çocuklar üzerinde ağır bir travma olarak kalabileceğini söyleyen Mesut A. "Aldığımız darp raporunda vücudundaki izler, aldığı darbeler ve şişlikler gözüküyor. Ben karşı taraftan şikayetçiyim. Çünkü yaşanan olay travmatik bir olay. Benim oğlum şu anda okula gitmek istemiyor. Oğlum 10'uncu sınıf öğrencisi, dersleri de çok iyi. Ben bu konunun araştırılmasını istiyorum. Müdür beyle görüştük, `bu olay 2016-2017 yılları arasında bizim üst sınıf öğrenciler arasında sınav stresinden kaynaklı vakit geçirmek ve eğlence amaçlı yaptıkları ateş dansı isimli bir şeymiş. Ben bunu tasvip etmediğimden dolayı izin vermedim. Fakat öğrenci karşı geldiği için böyle bir olay meydana gelmiştir´ dedi. O çocuklar dans et dedikleri zaman benim oğlumun dans etmesi mi gerekiyordu? Müdür bey de bu şekilde konuşunca ben iyice sinirlendim. Daha sonra söyledikleri şöyle `bu öğrencilerden bir tanesi Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecekmiş, sicili bozulursa giremez, çocuğun geleceği ile oynanır´ diyor. Benim çocuğumun geleceği ne olacak peki? Ben müdürden şikayetçiyim, bu konuda görevini ihmal ediyor. Bu olayın olduğunu bildiği halde müdahale etmiyor" dedi.

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        Galeri

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