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        Aksaray'da akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da bir akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:13
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        Aksaray'da akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da bir akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçeli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu marketinden 49 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli R.G. (23) ve M.Ş'yi (19) kent merkezinde saklandıkları ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin markete girmesi ve kasadan paraları alıp uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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