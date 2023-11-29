Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Yapay zekalı köprü reklamına inceleme

        Son dakika haberi Yapay zekalı köprü reklamına inceleme

        Karayolları Genel Müdürlüğü, yapay zekalı köprü reklamlarına ilişkin inceleme başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.

        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?

        Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı'nın "Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?" başlıklı yazısıyla gündeme getirdiği bir tekstil firmasının reklam çalışmaları hakkında inceleme yapılıyor.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Lodos sağanak getiriyor!
        Lodos sağanak getiriyor!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt