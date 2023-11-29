Son dakika haberi Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapay zekalı köprü reklamlarına ilişkin inceleme başlattı
Giriş: 29.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:44
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.
Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı'nın "Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?" başlıklı yazısıyla gündeme getirdiği bir tekstil firmasının reklam çalışmaları hakkında inceleme yapılıyor.
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