Vapura binemediği için Marmaray'ı kullanan Ertuğrul Gümüş, "Hava muhalefeti nedeniyle Marmaray'ı tercih ettik mecburen. Baya bir rüzgar esiyor. Akşam burada baya bir dalga vardı. Genelde vapuru kullanıyorum. Bundan dolayı Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.

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"BÜTÜN SEFERLER İPTAL OLMUŞ"

Marmaray'ı tercih eden diğer yolcu Kemal Çoban ise, "Marmaray bu dönemde bizim için veli nimet oldu. En rahat ulaşım şuanda bu. Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık. Baya bir fırtına var. Bütün seferler iptal olmuş. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.