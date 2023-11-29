Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

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Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

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ZORLU ATMOSTER BEKLİYOR Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak. İngilizler'in "İstabul Cehennemi" olarak tanımladığı RAMS Park'ta ManU'yu zorlu bir atmosferin beklediğinin altı çizildi.

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İSTANBUL'A KAYBETMEDİ Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki rekabette 4 maçı İngiltere'de, 3 müsabakayı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

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