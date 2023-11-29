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        Haberler Yaşam 132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!

        Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda yapılan ve 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Taş Yol ile Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını cezbediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:59
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        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

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        Yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Taş Yol, tünelleri, virajları, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

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        Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan Taş Yol, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan yöre halkı tarafından devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı.

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        Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen yol, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye ve buradan da İç Anadolu'ya bağladı.

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        Dünyanın sayılı kanyonları arasında kabul edilen Karanlık Kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yol, her mevsim macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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        Son yıllarda alternatif ve bağlantı yollarının açılmasıyla turizm amaçlı kullanılmaya başlanan bölgede çok sayıda dağ keçisi de bulunuyor.

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        Karanlık Kanyon ve Taş Yol, doğal güzelliği ve zorlu parkuru nedeniyle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

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        #Karanlık Kanyon
        #Erzincan
        #Kemaliye
        #haberler
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