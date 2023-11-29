Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail basınına göre "insani ara" birkaç gün daha uzatılabilir

        İsrail basınına göre "insani ara" birkaç gün daha uzatılabilir

        İsrail basını, Hamas ile Tel Aviv arasında arabulucular aracılığıyla devam eden müzakereler sonucunda İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, taraflar arasında devam eden müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabilmesi ve "asker ve sivil esirlerin takasını" içeren bir mutabakatın ele alındığı aktarıldı.

        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü Haberi Görüntüle

        İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katarlı yetkililerin Doha'da gerçekleştirdikleri zirvede müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.

        Doha'daki zirvede taraflar arasında "Gazze Şeridi'ndeki askerler, zorunlu askerlik görevini yapanlar ve sivil erkek esirlerin takas edileceği bir anlaşma üzerinde çalışıldığı" aktarılırken Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep ettiği İsrail'in ise buna karşı çıktığı bilgisi paylaşıldı.

        REKLAM

        İSRAİL HÜKÜMETİNDEN OLUMLU MESAJ

        İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraflar arasında gerçekleştirilen müzakerelerde çatışmalara verilen "insani aranın" beş gün daha uzatılabileceğini ifade etmişti.

        Buna karşın, İsrail'de koalisyon ortağı aşırı sağcı isimden, varılacak mutabakata itiraz gelmişti.

        Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak nitelemişti.

        Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması." ifadesini kullanmıştı.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

        İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

        Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Hırsız, ev sahibini dışarı attı!
        Hırsız, ev sahibini dışarı attı!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü