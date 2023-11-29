CIA Direktörü, Mossad Başkanı ve Katar Başbakanı Gazze'deki ateşkes için bir araya geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, dün Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'deki ateşkes ve esir takası konularını görüşmek için bir araya geldi.

Reuters'a konuşan Mısırlı bir yetkili, sonuçların henüz belirsiz olduğunu söyledi. Ziyaret hakkında bilgi veren bir başka kaynak ise, "CIA Direktörü Burns ve Mossad Başkanı Barnea, Katar Başbakanı Al Sani, "insani arayı" uzatmak için potansiyel anlaşma şartlarını tartıştılar" dedi.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlük "insani ara" verilmiş ve "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasına karar verilmişti. Doha'daki Katar, Mossad ve CIA görüşmesinin amacının ise "uzun vadeli ateşkes" için yeni müzakerelerin yapılması olduğu bildirildi.

Mossad Başkanı David Barnea

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Katarlı yetkililer, görüşmelerde önce Hamaslı yetkililerle bir araya geldi ve hangi şartları kabul edebileceğini konuştu.

Şu ana kadar serbest bırakılanların tamamı kadın ve çocuklardan oluşuyor. "İnsani arayı" biraz daha uzatmak için Hamas'ın yetişkin erkek rehinelerden bazılarını serbest bırakmasının istendiği, Hamas'ın ise tüm İsrailli erkekleri potansiyel asker olarak gördüğü belirtildi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın fazladan serbest bıraktığı her 10 esir için "insani aranın" bir gün uzatılabileceğini söylemişti. Ancak İsrail medyasında yer alan haberlere göre Netanyahu, "insani arayı" 10 günün üzerine çıkarmak konusunda isteksiz.

Diğer yandan İsrailli politikacıları ve ordu yetkilileri de birkaç kez "insani aranın" ardından Gazze'deki askeri operasyonlarına döneceklerini dile getirdi.

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İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ "İNSANİ ARA"

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.