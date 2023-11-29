Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hukuk önünde hesap verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "İsrail hukuk önünde hesap verecektir" diyen Erdoğan, "Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır" ifadelerini kullandı. Açıklamasında yerel seçim mesajı da veren Erdoğan, "Bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Aziz milletimin her bir ferdini buradan hürmetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden koşturan tüm kardeşlerime şükranlarımı ve selamlarımı iletiyorum.

Filistinli kardeşlerimi de en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Gazzeli kardeşlerim insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaptılar, yaktılar yıktılar. 2.3 milyon kişiye soykırım yapıldı. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk yaklaşık 16 bin kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazze'deki sağlık ve eğitim alt yapısı tamamen çökmüş durumda.

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"İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail hukuk önünde hesap verecektir.

Yarın Birleşik Arap Emirliği'ne gideceğiz. Gazze için temas trafiğini sürdürüyoruz. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Netanyahu Gazze'de işlediği cinayetlerle dünyada antisemitizmi körüklüyor ve tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

"İKİNCİ GEMİMİZ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR"

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve bir gemi dolusu yardım malzemesini Mısır'a sevk ettik. Toplam bin 500 ton yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. Türkiye Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Kalıcı çözümün 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum.

7 ARALIK'TA YAPILACAK YUNANİSTAN ZİYARETİ

Almanya ile 50 milyar dolar seviyesinde olan ticaretimizi kısa sürede 60 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Biz diplomasiyi bir tarafın kaybettiği bir tarafın kazandığı bir durum olarak görmüyoruz. Kazan kazan olarak görüyoruz. Dış politikada dostlarımızın sayısını artırma stratejimizi başarı ile uyguluyoruz. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyareti de bu kapsamdadır.

MERKEZ BANKASI BRÜT REZERVLERİ AÇIKLAMASI

Devletimizin desteği sayesinde adeta bir üretim seferberliği yaşanıyor. Bu iklimin güçlenmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağlıyoruz. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz ilk kez 134,5 milyar dolara çıktı. Yurt dışında şirket kurmuş müteşebbislerin buralardan kazandıklarını ülkemize getirmesini sağlayacak yeni düzenlemeleri de ele alacağız.

"DEPREM FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Ülkemizde depremi ekonomik kazanca dönüştürmek isteyen tamahkarlar var. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına göz açtırmıyoruz. Bu vicdansızlığın üzerine girmekte kararlıyız. Fırsatçılarla mücadelede cezaları on kat artıracağız. Öte yandan önümüzdeki aydan itibaren yapımı tamamlanan deprem konutlarını hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız.

"MARJİNAL KAMPANYALARIN HİÇBİR TEMELİ YOK"

İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair yürütülen marjinal kampanyaların hiçbir temeli yoktur. Amaçları kadına şiddetle mücadele değildir. PKK'ya sempati duyanla opera yapmayı maharet saydılar. Biz şehit analarıyla yol arkadaşıyız.

Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçilerinin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir.

"BATI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Bizim gündemimizde sadece ülkeye, millete hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu var. Muhalefet cenahında son zamanlarda yaşanan gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak ve üzülerek izliyoruz. Vatandaş bırakın bunlara oy vermeyi yüzlerini dahi görmek istemiyor. Batı cephesinde değişen bir şey yok. Aynı tas aynı hamam. Şimdi de ona buna dağıttıkları gizli mutabakatları uyguluyorlar.

"VİDEO O KADAR GÜZEL BİR ALET Kİ BUNLARA MANEVRA FIRSATI VERMİYOR"

Seçim akşamı videolarla zaferlerini ilan ediyorlardı. Ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor. CHP'de genel başkan değişti ama siyaset yapış tarzları değişmedi. Yani figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler değişti ama sahne gerisindeki akıl taneleri değişmedi. Herkesin ufku denizi kadardır. Bunların da ufku ancak bu kadar oluyor.

"BUGÜN BİR BAŞLIK ATIYORUM: YENİDEN İSTANBUL"

Gençler bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Her zaman dediğim gibi bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz."