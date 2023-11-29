Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! - 29 Kasım baraj doluluk oranı, yağıştan sonra baraj doluluk oranı ne oldu? - İSKİ baraj haberleri

Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! - 29 Kasım baraj doluluk oranı, yağıştan sonra baraj doluluk oranı ne oldu? - İSKİ baraj haberleri

İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 19 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 29 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL