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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!

        Kadıköy'de bisikletli kadını takip ederek taciz eden şüpheliye 3 yıl hapis talebi

        İstanbul Kadıköy'de bisikletli bir kadını aracıyla takip edip taciz eden sapık hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Ersin Naci K. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:40
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        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
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        Kadıköy'de bisikleti bir kadını otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K.'nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        DHA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin sevk ve idaresindeki araçla kadını Maltepe Kartal istikameti yönünde takip ettiği belirtildi.

        İddianamede Ersin Naci K.'nin kadını Kartal sahilinde saat 07.32 - 07.45 saatleri arasında aracıyla 13 dakika boyunca takip ettiği de iddianamede yer aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ersin Naci K.´nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Olay, 14 Kasım'da sahilyolunda meydana geldi. İddiaya göre sahilyolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini fark etti. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ersin Naci K., sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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