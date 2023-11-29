BDDK’nın çıkarttığı listeye göre; Seçil Erzan'ın, 29 kişiyi yaklaşık 45 milyon dolar dolandırdığı görülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir başka listeye göre de Seçil Erzan 21 kişiyi 30 milyon dolar ile 13 milyon TL lira dolandırdı.

Habertürk’ün ortaya çıkarttığı Türkiye gündemini sarsan bu dolandırıcılık olayında kafalarda şu soru işareti yer alıyor: "Milyon dolarlara ne oldu?". 7 ve 11 Nisan’da yapılan iki şikayetle başlayan soruşturma kapmasında bu sorulara yanıt aranıyor.

Dosyada, Seçil Erzan ile birlikte dikkat çeken isimlerden birinin de Ali Yörük olduğu görülüyor. Tutuklu yargılanan Seçil Erzan’ın diğer tutuklu Ali Yörük ile ilgili verdiği ifadesinde, “Ali Yörük başka tefecilerden de bana para bulup getirirdi. Paraları faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana verdiği parayı kat be kat fazlasıyla faiziyle geri geri almıştır. Ali Yörük’le ilgili daha sonra suç duyurumda belirteceğim. Ayrıca Ali Yörük zaman zaman benim fon vaat ettiğim insanlardan alacağım parayı teslim alan kişidir. Ali Yörük bu paraları teslim alıp içinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Sonra da bana bu parayı tefeciye vereceğim" diye söylerdi.

Erzan, "Örneğin Bülent Çeviker’den teslim aldığımız 2 milyon 200 bin dolar parayı Ali Yörük Florya’da elden 2 çanta şeklinde teslim almıştır. Sonrasında içinden 400 bin dolar parayı kendisine aldı; kalanını bana getirip verdi. Ali Yörük’e çok fazla para verdim. Özellikle 2021 ile 2022 yıllarında çok fazla para ödemesi yaptım” dedi.

Bu ifadelerin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Yörük hakkında geniş çaplı çalışma başlattı. Yörük ifadesinde, Seçil Erzan’ın iddialarını kabul etmedi. Ali Yörük’ün incelenen mal varlığında, 2021 ile 2022 yıllarında hem kendisinin hem de eşi Aslı Yörük’ün gayrimenkullerine ilişkin dikkat çeken bir artış olduğu incelemede belirtildi.

Geniş çaplı incelemeye alınan Ali Yörük’ün, 2019 ile 2023 yılları arasında yurt dışı çıkışlarına bakıldı. Yapılan incelemede, Ali Yörük bu yıllar arasında tam 42 kez Bulgaristan’a çıkış yaptığı görüldü. Her yurt dışına çıkışından bir gün sonra ise döndüğü kayıtlara geçildi. Ali Yörük çoğu zaman yurt dışına, soruşturma kapsamında şüpheli olan Adem Aksaka ve aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan Hüseyin Kurtuluş adında iki kişiyle hep farklı araçlarla çıkış yapmış.

MUSLERA’NIN PARA VERDİĞİ AY YURT DIŞINA ÇIKTI

İfadesinde Bulgaristan’a günü birlik eğlenmeye gittiğini söyleyen Ali Yörük’ün bazı çıkış tarihleri Seçil Erzan’ın müştekilerden aldığı yüklü miktardaki para tarihlerine yakın olması dikkat çekti. Örneğin Galatasaray’ın Uruguaylı milli futbolcusu Fernando Muslera gününü hatırlayamadığı ay ve yıl olarak hatırladığı Aralık 2022’de Seçil Erzan’a 700 bin dolar verdiğini ifade etmişti. Ali Yörük de tam o ay yani 16 Aralık günü saat 19.22’de yurt dışına çıkıyor. Bir gün sonra yani 17 Aralık günü sabah 07.47’de yeniden Edirne’den giriş yapıyor.

REKLAM

PARA ALINAN VE YURT DIŞINA ÇIKILAN TARİHLER ÇAKIŞIYOR

Örneğin müşteki Ömer Kahraman, 9 Ocak 2023'te Seçil Erzan’a, 300 bin dolar para veriyor. Yine 13 Ocak'ta Buse Terim’in akrabası Terim Arıcan, sözde özel fonda 300 bin doları tamamlamak için Seçil Erzan’a bir miktar para veriyor. İşte o tarihte Ali Yörük’ün yurt dışı kayıtlarına bakıldığında şüpheli çıkışlar göze çarpıyor. Ali Yörük tam da 13 Ocak 2023 günü yurt dışına çıkışı yapıyor. Saat 17.26’da Edirne Kapıkule’den çıkış yapan Ali Yörük Bulgaristan’a gidiyor ve bir gün sonra sabah 05.40’da yeniden Türkiye’ye giriş yapıyor.

ALİ YÖRÜK’LE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİLİYOR

Seçil Erzan’ın müştekilerinin verdikleri ifadelere göre paralar, 2021 ile 2023 yılları arasında verilmiş. O tarihler arasında da Ali Yörük’ün bu yurt dışı çıkışları ile mal varlığındaki artış yetkililerin dikkatini çekti. Ali Yörük’ün alınan ifadesi ve onunla ilgili hazırlanan ön inceleme raporu dosyaya konuldu. Dosyaya ise şu not düşüldü "Ali Yörük’le ilgili çalışmalar devam ediliyor."

SEMİH KAYA’YA PARA GÖNDERMİŞTİ

Ali Yörük’ün ismi, iş insanı Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’den 2 milyon 200 bin dolar dolu 2 bavul çantayı alması ve Semih Kaya tarafından hesabına gönderilen para detaylarıyla ortaya çıkmıştı. Ayrıca Ali Yörük, Semih Kaya’ya bankadan iki kez para göndermişti. Kamera kayıtları da dosyaya konulmuştu.