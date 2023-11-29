Uraloğlu, FSM'de 120 personel ile 2023 yılında başlayan ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

6 Şurada Paylaş!









"Hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirerek köprümüzün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağlayacağız. Ama görüldüğü üzere trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek gece saat 00.00 ile sabah 05.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz.