Galatasaray, Manchester United maçıyla 150 milyon liralık gelir elde edebilir! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci grup maçında bu akşam Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray bu gece itibarıyla 200 milyon liralık bir gelir elde edebilir. Hem gişe hem mağazacılıktan 150 milyon lirayı aşan bir gelir hedefleyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini yenmesi durumunda 2.8 milyon Euro'luk galibiyet priminin de sahibi olacak. Bu bonus ile Galatasaray'ın kasasına 150 milyon lira civarında bir para girecek

ABONE OL