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        Aksaray'da Alayhan Jandarma Karakolu açıldı

        Aksaray'da, Alayhan Jandarma Karakolu düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:09
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        Aksaray'da Alayhan Jandarma Karakolu açıldı
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        Aksaray'da, Alayhan Jandarma Karakolu düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu törende, jandarmanın sorumluluk sahası içinde caydırıcılık ve önleyicilik görevi ile vatandaşların huzur kaynağı olduğunu söyledi.

        Güvenlik ve huzurun sağlanmasının en önemli hizmetler arasında yer aldığını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Karakolun, bölgedeki köylerin genel asayiş ve güvenliğine katkı sağlayacak. Şehirde ve kırsalda önemli hizmetler sunan jandarma teşkilatımız kolluk kuvveti olarak, asayişi sağlamak, suçları önlemek ve toplumun huzurunu korumak gibi temel görevleri yürütürken, diğer taraftan, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarda da acil durum müdahaleleriyle etkin bir şekilde rol almaktadır. Bu yönüyle jandarma, toplumla doğrudan etkileşim ve iletişim içindedir. Yeniden hizmete açtığımız Alayhan Jandarma Karakolumuz Alayhan köyümüz ve çevre köylerin huzur ve güvenliği için etkin şekilde hizmet verecektir."

        İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ise jandarmanın güvenlik hizmetlerini daha etkin, süratli, verimli ve koordineli şekilde icra edebilmek maksadıyla, bilgi çağı adı verilen; günün gereklerine ve ruhuna uygun görev yapma bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından karakol hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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