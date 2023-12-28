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        Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:34
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        Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ü.A. (37), olduğunu belirledi.

        Harekete geçen polis, şüpheliyi Tacin Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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