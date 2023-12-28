İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği asgari ücretle artıyor Asgari ücrete yapılan zam, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini etkileyecek. En düşük işsizlik ödeneği net 5.325 TL'den 7.940 TL'ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 10.650 TL'den 15.881 TL'ye çıkacak. Kısa çalışma ödeneği tavanı 19.968 TL'den 30.003 TL'ye yükselecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

2024 yılında uygulanacak asgari ücret temmuz ayına göre yüzde 49, ocak ayına göre de yüzde 100 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret 20.002.50 TL, net asgari ücret de 17.002.13 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502.94 TL’ye yükseldi.

Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Ocak’ta alacaklar.

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Asgari ücret, bu ücretle çalışanların yanı sıra milyonlarca kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bunların başında ise devlete olan bazı ödemeler ve yükümlülükler ile vatandaşın devletten aldığı haklar geliyor.

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KİMLERİN İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK?

İşsizlik ödeneği son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40’ı oranında ödeniyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. En düşük işsizlik ödeneği net 5.325 TL’den 7.940 TL’ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 10.650 TL’den 15.881 TL’ye çıkacak.

İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26.825 liranın altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. Önceki işsizlik ödeneği tutarını almaya devam edecekler.

İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 26.825 lira ve üzerinde olanların işsizlik ödenekleri ise artacak. Örneğin, son 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin lira olan işçinin işsizlik ödeneği hakkı 16.000 liradır. Ancak, tavan asgari ücretin yüzde 80’ini aşamadığı için bu kişiye brüt 10.732 TL işsizlik ödeneği verilmektedir. İşsizlik ödeneği tavanı 1 Ocak’tan itibaren 16.002 TL’ye çıkacağından bu işçi ocak ayında 16.000 TL işsizlik maaşı alacak.

İşsizlik maaşı ne olacak?

Eski Yeni En düşük 5.325 TL 7940 TL En yüksek 10.650 TL 15831 TL

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Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) de 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı oranında ödeniyor. Ödenek tutarı asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Buna göre, KÇÖ tavanı 19.968 TL’den 30.003 TL’ye yükselecek.

Halen KÇÖ almakta olan kişilerden, 12 aylık ortalama brüt ücreti 44.700 liranın altında olanların ödenekleri değişmeyecek, 44.700 liranın üzerindekilerin ödenekleri ise ocak ayından sonra yeni tavana göre ödenecek. Yeni tavanı aşmamak şartıyla 12 aylık brüt ücretlerinin yüzde 60’ını almaya başlayacaklar.

Kısa çalışma ödeneği ne olacak?

Eski Yeni En düşük KÇÖ 7.988 TL 12.002 TL En yüksek KÇÖ 19.968 TL 30.003 TL