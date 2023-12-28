Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        BIST 100 7.390,83 %1,80
        DOLAR 29,4430 %0,20
        EURO 32,7971 %0,41
        ALTIN 1.972,83 %0,47
        FAİZ 38,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 23,10 %0,63
        BITCOIN 43.016,00 %-0,87
        GBP/TRY 37,7844 %0,41
        EUR/USD 1,1112 %0,05
        BRENT 79,80 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 3.225,58 %0,47
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği asgari ücretle artıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği asgari ücretle artıyor

        Asgari ücrete yapılan zam, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini etkileyecek. En düşük işsizlik ödeneği net 5.325 TL'den 7.940 TL'ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 10.650 TL'den 15.881 TL'ye çıkacak. Kısa çalışma ödeneği tavanı 19.968 TL'den 30.003 TL'ye yükselecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 28.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 yılında uygulanacak asgari ücret temmuz ayına göre yüzde 49, ocak ayına göre de yüzde 100 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret 20.002.50 TL, net asgari ücret de 17.002.13 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502.94 TL’ye yükseldi.

        Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Ocak’ta alacaklar.

        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat Haberi Görüntüle

        Asgari ücret, bu ücretle çalışanların yanı sıra milyonlarca kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bunların başında ise devlete olan bazı ödemeler ve yükümlülükler ile vatandaşın devletten aldığı haklar geliyor.

        REKLAM

        KİMLERİN İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK?

        İşsizlik ödeneği son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40’ı oranında ödeniyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. En düşük işsizlik ödeneği net 5.325 TL’den 7.940 TL’ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 10.650 TL’den 15.881 TL’ye çıkacak.

        İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26.825 liranın altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. Önceki işsizlik ödeneği tutarını almaya devam edecekler.

        İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 26.825 lira ve üzerinde olanların işsizlik ödenekleri ise artacak. Örneğin, son 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin lira olan işçinin işsizlik ödeneği hakkı 16.000 liradır. Ancak, tavan asgari ücretin yüzde 80’ini aşamadığı için bu kişiye brüt 10.732 TL işsizlik ödeneği verilmektedir. İşsizlik ödeneği tavanı 1 Ocak’tan itibaren 16.002 TL’ye çıkacağından bu işçi ocak ayında 16.000 TL işsizlik maaşı alacak.

        İşsizlik maaşı ne olacak?

        Eski Yeni
        En düşük 5.325 TL 7940 TL
        En yüksek 10.650 TL 15831 TL
        REKLAM

        Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) de 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı oranında ödeniyor. Ödenek tutarı asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Buna göre, KÇÖ tavanı 19.968 TL’den 30.003 TL’ye yükselecek.

        Halen KÇÖ almakta olan kişilerden, 12 aylık ortalama brüt ücreti 44.700 liranın altında olanların ödenekleri değişmeyecek, 44.700 liranın üzerindekilerin ödenekleri ise ocak ayından sonra yeni tavana göre ödenecek. Yeni tavanı aşmamak şartıyla 12 aylık brüt ücretlerinin yüzde 60’ını almaya başlayacaklar.

        Kısa çalışma ödeneği ne olacak?

        Eski Yeni
        En düşük KÇÖ 7.988 TL 12.002 TL
        En yüksek KÇÖ 19.968 TL 30.003 TL
        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #askerlik borçlanması
        #doğum borçlanmas
        #işsizlik maaşı
        #kıdem tazminatı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        İsrail medyasından "7 Ekim" iddiası
        İsrail medyasından "7 Ekim" iddiası