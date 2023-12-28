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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat! Zam geliyor, son 3 gün kaldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat

        Asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak. Askerlik ve doğum borçlanmasında yıl bitmeden başvuru yapanlar maliyet artışından etkilenmeyecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi....

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 28.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:25
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        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
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        2024 yılında uygulanacak asgari ücret temmuz ayına göre yüzde 49, ocak ayına göre de yüzde 100 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret 20.002.50 TL, net asgari ücret de 17.002.13 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502.94 TL’ye yükseldi.

        Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendi belirlediği prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. En düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor Haberi Görüntüle

        Mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 213.36 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 77.263 TL’den 115.214 TL’ye yükselecek.

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        Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor.

        Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103.025 TL’den 153.619 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 50.594 TL artacak.

        Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecekler.

        Askerlik borçlanmasının maliyeti ne olacak?

        Eski Yeni
        540 günlük borçlanma 77.263 TL 115.214 TL

        65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞINDA MUHTAÇLIK KRİTERİ

        65 yaş aylığı ve engelli aylığı memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Ancak, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bağlatmak için başvuru yapanların muhtaç olup olmadığını tespit etmek için muhtaçlık kriterine bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlar muhtaç kabul ediliyor. Mevcut asgari ücrete göre 4.471 TL olan muhtaçlık kriteri yeni asgari ücretle 6.667 TL’ye çıkacak. Muhtaçlık kriterini şu an tutturamamış olanlar, yeni asgari ücretle tutturabilirler.

        Doğum borçlanmasının maliyeti ne olacak?

        Eski Yeni
        720 günlük borçlanma 103.072 TL 153.619

        KİMLERİN KIDEM TAZMİNATI ARTACAK?

        Kıdem tazminatı işçiye ödenen son ücret üzerinden ödeniyor. Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı halen 13.414.50 TL olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle 20.002.50 TL’ye çıkacak. Asgari ücretle çalışanların yeni kıdem tazminatından yararlanabilmesi için ocak ayında çalışıp ücretlerini 31 Ocak’ta yeni asgari ücret üzerinden almaları gerekiyor.

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