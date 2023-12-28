Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile pasaport defter bedeli 501 liradan 790 liraya, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83 liradan 130 liraya, sürücü belgesi bedeli ise 624 liradan 990 liraya yükseldi. Zamlanan bedeller 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak
Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 liradan 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 liradan 174 liraya, pasaport defter bedeli 501 liradan 790 lira, ikamet izni bedeli 356 liradan 565 liraya çıktı.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 liradan 130 liraya, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 liradan 260 liraya çıktı.
Aile cüzdanı bedeli 445 liradan 705 liraya çıkarken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 liradan 990 liraya, motorlu araç tescil belgesi 557 liradan 885 liraya yükseldi.
İş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.