Göçmenler Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor
Meksika'dan ABD'ye göç etmek için yola çıkan binlerce göçmen, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor
Binlerce kişi daha iyi bir yaşam arayışıyla yasa dışı yollardan ABD'ye geçmek amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor.
Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi.
Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam etti.
İnsani Onurlandırma Merkezi (CDH) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, şimdilik 10 bin civarında göçmenin yola koyulduğunu ancak bu sayının 15 bine kadar çıkabileceği ifade edilmişti.
Göçmenlerin uyruklarının 24 farklı ülkeden oluştuğu, grupların içinde 3 bini aşkın 14 yaş altı çocuklar ile hamile kadınların da bulunduğunu belirtilmişti.