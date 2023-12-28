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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'TEN NOKTA OPERASYON! Son dakika haberler: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!

        MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:30
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        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

        Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

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