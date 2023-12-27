Aksaray'da "Evlilik Hatıra Ormanı Projesi" başlatıldı

Aksaray'da evlenecek çiftler birlikteliklerini dikecekleri fidanlarla yaşatacak.

Aksaray Valiliği öncülüğünde, Aksaray Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen protokolle nikah kıyan çiftler "Evlilik Hatıra Ormanı"na fidan dikecek.

Fidan dikme etkinliğine katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray'da yeşil ve orman alanları oluşturulması çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bölgenin Türkiye'de en az yağış alan bölgeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz, nefesimiz, yağmurumuz, bereketimiz dikeceğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlara bağlı. Bizler bunun farkındayız. En önemli önceliğimiz, gençlerimize, çocuklarımıza, daha yeşil bir Aksaray bırakmak. Kentte 18 hatıra ormanı oluşturduk. Çok anlamlı bir projeyi de bugün başlatıyoruz. Proje kapsamında çiftlere, nikah töreninin yapıldığı gün dikilmek üzere özel fidanlar verilecek. Çiftlerin adları ve evlilik tarihleriyle özelleştirilecek plakalar taşıyan fidanları toprakla buluşturacaklar. Kendilerine verilecek belge ile nikah işlemlerini tamamlayacaklar."

Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu ve beraberindekiler fidanları topraklarla buluşturdu.