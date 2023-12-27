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Yer yüzeyine taze yağmış örneğin 10 santimetre kalınlığında kar tabakası, bu ses dalgalarını hapsedici özelliği sayesinde bir ses izolasyonu malzemesi görevi görür (Bir araştırmada sesi %60’a kadar azalttığı bulunmuştur). Bir süre sonra kar katmanı suya dönüştükçe, üstünde araçlar ve insanlar yürüdükçe (Sıklaşma) absorb edici özelliğini kaybediyor. Yine de hem yağarken, hem de yağdıktan sonra karın formuna bağlı olarak 1 gün süreyle şehirler daha sessiz, belki hayat daha huzurlu olur.

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HAVA KİRLİLİĞİ BİR SÜRE İÇİN AZALIR Kar veya yağmur tipinde yağışlar, atmosferdeki 2.5PM ila 10PM boyutundaki kirleticileri bir süre için azaltıyor. Aslında kar yağışının hava kalitesine tahmin ettiğimizden daha düşük bir etkisi var. Çin’de ve İngiltere’de yapılan ayrı 2 araştırmada, kar yağışının havadaki 2.5 PM partiküllerini %5 ila %10 oranında azalttığı gösterildi.