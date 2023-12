Türkiye, doğu batı doğrultusunda 1634 km uzunluğa ulaşan büyük bir ülke. Doğuda kar, her yıl alışılageldik bir doğa olayı ve Anadolu’nun iklimsel özelliklerinde öne çıkan bir güzellik. Şehir kültüründe, günlük hayatta kar örtüsü önemli yer tutuyor.

Batı bölgelerde ise kıyılar her yıl kar göremiyor. İstanbul’da her kış unutulmaz kar yağışları alamıyoruz. Bu noktada İstanbul’a kar yağmasının aslında “ekstrem durum” olduğunu unutmamalıyız. Kar ne zaman yağacak diye sorarken aslında bir kıyı merkezi için sıradışı bir durum istediğimizi bilmeliyiz. Sanki her kış olmalıymış gibi algıladığımız kar yağışını 365 gün içinde ortalama 1 ila 5 gün görebiliyoruz (Bazı yıllarda ise daha uzun süreli).