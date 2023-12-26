Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Süleyman Ç. (57) idaresindeki 68 KS 098 plakalı otomobil, Kızılkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Günay C. (56) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.