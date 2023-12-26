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        Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:49
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        Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Süleyman Ç. (57) idaresindeki 68 KS 098 plakalı otomobil, Kızılkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki Günay C. (56) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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