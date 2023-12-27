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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de motosiklet süren bir sürücü seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandığı için hayatını kaybetti

        Motosiklette feci ölüm! Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı

        İzmir'de akıllara durgunluk veren feci bir ölüm meydana geldi. Kentte iki direk arasında yola doğru sarkan telefon kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Arkasından düşen eşi ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:56
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        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
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        İzmir'de iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran motosiklet sürücüsü İsmail Çelik (69) hayatını kaybetti; arkasından düşen eşi Benek Çelik (64) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkisinde meydana geldi.

        Kullandığı motosikletle Kuyucak mevkisine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı, arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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        Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü.

        Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi.

        Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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